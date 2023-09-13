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Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей

13 вересня, 2023 середа
10:57
Суспільство

До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернулися ще 3 дітей віком 14-15 років. Тепер на них чекає реабілітація та робота з психологом

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Днями з ТОТ і РФ вдалося повернути трьох дітей на рідну землю. Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років", - написав він.

Лубінець переповів свою розмову з одним зі школярів. Омбудсмен запитав хлопчика, ким він мріє стати. Дитина відповіла, що хоче стати правоохоронцем, аби дбати про безпеку людей.

"В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої", - написав Лубінець.

"Попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів", - додав він.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

12 вересня виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив про повернення 13 дітей із ТОТ.

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Росія
Війна з Росією
окуповані території
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