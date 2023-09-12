В Україну вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій, - Кулеба
Save Ukraine 12 вересня в рамках рятувальної місії повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області
Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.
"Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11-ї рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей", - розповів Кулеба.
- 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.
- 11 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів.
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