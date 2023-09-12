В Україну вдалося повернути ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій, - Кулеба

Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11-ї рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей", - розповів Кулеба.