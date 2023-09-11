Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець

Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець

11 вересня, 2023 понедiлок
00:52
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів

Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

Зазначається, що цей механізм містить:

  • Розробка механізму отримання списків дітей.
  • Верифікація та оновлення даних.
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення.
  • Створення спеціального центру для реабілітації.
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", - додав Лубінець.

  • 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.
Суспільство
Україна
окуповані території
Читайте також:
ЗСУ
10 вересня, 2023 неділя
Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО
Тімоті Снайдер
10 вересня, 2023 неділя
"Путін говорив відверто нацистські речі": американський історик Тімоті Снайдер про ідеологію РФ
Україна - Англія
10 вересня, 2023 неділя
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
00:27
Володимир Зеленський
Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
00:01
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
2023, неділя
10 вересня
23:29
FPV-дрон KH-S7
В Україні створили новий ударний FPV-дрон
22:56
Кадри катівні на Харківщині, де бойовики "ЛНР" влаштовували тортури мешканцям
Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН
22:21
ЗСУ
Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
22:06
Оновлено
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
21:40
кордон Польща
Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
21:25
Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг
21:23
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових
20:54
хасиди-паломники в Умані
Нетаньягу просить хасидів цьогоріч не відвідувати Умань
20:50
Рустем Умєров
Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена: що відомо і які є питання
20:46
Віктор Орбан
Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ
20:41
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов отримав другу контузію
20:32
Ексклюзив
Вірменія
Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
20:26
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
20:14
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Мовний геноцид та його жертви
19:52
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб
19:39
Олександр Довженко
Цього дня народилися кінорежисер Олександр Довженко та дисидент Микола Горбаль
19:23
вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух
19:13
Огляд
Москва пожежа
Дим у Москві, Пітері та Криму: де вибухало у ворога впродовж тижня
19:07
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ використовують ротацію ворога для просування на різних напрямках, - експерт Світан
18:53
ФСБ
Росія пропонує обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира, - The Wall Street Journal
18:37
ЗСУ, контрнаступ
США вражені прогресом України в контрнаступі, - Вікторія Нуланд
18:26
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Голова Херсонської ОВА розповів, як отримати ноутбуки для навчання дітей і коли відновлять світло
18:15
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін про українську культуру та історію: Світ нами надихається, але ще не до кінця розуміє
18:07
OPINION
Віктор Каспрук
Патрушев готовий усунути Путіна, але його не влаштовують умови поразки Росії
18:01
вибори
Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"
17:48
Між Китаєм та Європою немає конфлікту інтересів, - прем'єр Лі Цян під час саміту G20
17:31
В'єтнам придбає у США 50 літаків Boeing за $10 млрд, - Bloomberg
17:20
Інтерв’ю
Кшиштоф Зануссі
Кшиштоф Зануссі: Українців від росіян відрізняє Майдан - здатність до бунту, яку завжди мала Запорізька Січ
17:14
вибори
Міжнародна спільнота ніколи не визнає псевдовиборів, - міський голова Маріуполя
17:08
Росія почала будувати військові бази біля фінського кордону
16:51
Лавров
"Нічого доброго в тому нема": Лавров відреагував на навчання США у Вірменії
16:08
OPINION
Павло Клімкін
Ердоган руками Путіна руйнує систему санкцій
16:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Ми вже ніколи не будемо у зоні впливу Росії, - Клімкін
15:54
Оновлено
Удар російського безпілотника по Києву
Росіяни вночі запустили шахеди на Київ та Київщину: постраждало 5 людей. Хронологія подій
15:41
тривога
Американський психіатр пояснив, як страх впливає на наше тіло
15:22
ЗСУ війна
ЗСУ зайшли до Опитного на околиці Донецька, - голова Авдіївки Барабаш
15:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки коштують євро та долар
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV