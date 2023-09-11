Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів
Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії (YES).
Зазначається, що цей механізм містить:
- Розробка механізму отримання списків дітей.
- Верифікація та оновлення даних.
- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
- Психологічна реабілітація дітей після повернення.
- Створення спеціального центру для реабілітації.
- Відкриття гуманітарних коридорів.
"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", - додав Лубінець.
- 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.
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