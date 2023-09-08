Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей! Історії цих дітей - вражають... Наприклад, двоє діток довгий час перебували на ТОТ, і тепер нарешті вдалося повернути їх батькам", - написав він.

Також додому повернувся хлопець, якого окупанти звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.

"Він пройшов усі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він із мамою, в Україні", - розповів Лубінець.

Він зазначив, що з безпекових міркувань не може розголошувати подробиці повернення дітей.