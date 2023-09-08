Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації
Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей! Історії цих дітей - вражають... Наприклад, двоє діток довгий час перебували на ТОТ, і тепер нарешті вдалося повернути їх батькам", - написав він.
Також додому повернувся хлопець, якого окупанти звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.
"Він пройшов усі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він із мамою, в Україні", - розповів Лубінець.
Він зазначив, що з безпекових міркувань не може розголошувати подробиці повернення дітей.
- 25 серпня Україні вдалося повернути 11 дітей, які перебували у Росії чи на тимчасово окупованих територіях.
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