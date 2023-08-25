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Україна повернула 11 дітей з РФ та тимчасово окупованих територій

25 серпня, 2023 п'ятниця
20:54
Війна з Росією діти, війна

У п'ятницю, 25 серпня, Україні вдалося повернути 11 неповнолітніх дітей, які перебували у Росії чи на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine Микола Кулеба.

"Іще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine. 

"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - додав Микола Кулеба.

  • 10 серпня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
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