Україна повернула 11 дітей з РФ та тимчасово окупованих територій
У п'ятницю, 25 серпня, Україні вдалося повернути 11 неповнолітніх дітей, які перебували у Росії чи на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine Микола Кулеба.
"Іще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною", - йдеться у повідомленні.
За його словами, наразі це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.
"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - додав Микола Кулеба.
- 10 серпня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
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