Україна повернула 11 дітей з РФ та тимчасово окупованих територій

Про це повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine Микола Кулеба.

"Іще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.

"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - додав Микола Кулеба.