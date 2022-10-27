Україна повертається в Міжнародну організацію виноградарства та виноробства
Україна відновлює членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine), до якої входила з 1997 по 2008 роки
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації.
"Важливу роль у питанні поновлення членства України в International Organisation of Vine and Wine відіграла громадська спілка "УКРСАДВИНПРОМ", яка й представлятиме нашу державу під час оголошення. Володимира Печко, голову ГС "УКРСАДВИНПРОМ" визначено офіційним представником від Міністерства аграрної політики та продовольства України в МОВВ", - йдеться у повідомленні.
Участь у МОВВ на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами, пояснили в уряді.
4 листопада Україна візьме участь у 43-му Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, який відбудеться в Енсенаді, Нижня Каліфорнія (Мексика).
Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року.
Цілями та завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ.
За інформацією Держстату, станом на 01.01.2022 загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях господарств становила 34,0 тис. га, валовий збір - 257,5 тис. тонн.
"Майже з перших днів військової агресії РФ переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградниками яких становить не менше 25 відсотків від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій. Загалом в Україні налічується 144 виноробних підприємства (з них 29 малих виробників виноробної продукції)", - додали в уряді.
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