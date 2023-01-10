Про це вона сказала в інтерв'ю "Главкому".

Лариса Ніцой вважає, що україномовність сприятиме тому, аби економіка країни розвивалася, закони працювали, а люди жили цивілізовано. Тож, на її переконання, Україна повинна заговорити однією мовою.

Письменниця пригадала цитату з праці видатного британського економіста Джона Мілля "Принципи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" (1848). На основі його вчення будували свої економіки більшість країн Європи.

"Так от, Джон Мілль, який входить в десятку людей з найвищим IQ на планеті Земля, написав, передаю майже дослівно, наступне: "Люди, які живуть в одній країні та розмовляють різними мовами, читатимуть різні книжки. (Тоді ж не було інтернету та телебачення, тому він пише про книжки). У таких людей буде сформований різний світогляд. Такі люди на виборах будуть обирати політиків, які представлятимуть цей різний світогляд. І тому політики, замість того, щоб здійснювати реформи в країні, будуть боротися між собою на світоглядному рівні. Реформи в такій країні неможливі". Так це ж про нас з вами написано! Розумієте, економіст писав, як мова впливає на економіку. Ми хочемо жити щасливо, ми хочемо жити процвітаючими людьми, ми хочемо жити цивілізовано, ми хочемо, щоб у нас працювали закони та економіка – то тоді ми повинні заговорити однією мовою", – пояснила пані Ніцой.

Відтак письменниця наголошує, що для того, аби просувати реформи й ефективно їх здійснювати, потрібно стати однодумцями. А спільнодумство формує спільна мова, якою в Україні має бути українська.

Письменниця згадала і про контраргумент, який часто наводять російськомовні українці або ж віряни московського патріархату: мовляв, у лавах ЗСУ воюють бійці, які розмовляють російською мовою. У цьому контексті Лариса Ніцой зазначила, що не ставить під сумнів патріотизм українських військових, які розмовляють російською. Але впевнена, що військові, які повернуться з окопів, вчитимуть українську мову й розмовляти українською – "заради нашого майбутнього".

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