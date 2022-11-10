Про це повідомила під час візиту до Вашингтона перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, пише Укрінформ.

"В Україні працює група Єрмак-Макфол, яка серед іншого розглядає, санкції, що мають запроваджуватися партнерами",- зазначила глава Мінекономіки України.

За її словами, до цього переліку входять обмеження проти Росії в цілих секторах: ІТ-сфері, підтримка санкцій проти ядерної енергетики, продажу золота, банківського сектору – зокрема, виключення РФ з FATF (групи країн з питань боротьби із фінансовими злочинами), а також у сферах видобутку та металургії.

Свириденко також підтвердила, що тема розширення санкцій проти РФ є одним із предметів обговорень під час її зустрічей у Вашингтоні.

Відзначимо, що успішним прикладом санкцій проти Росії є обмеження щодо морської торгівлі. Відтак, падіння товарообігу у портах РФ становить від 50 до 90%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb