Україна працює над введенням секторальних санкцій проти Росії, – віцепрем'єр Свириденко
Незалежна робоча група міжнародних експертів з питань санкцій проти Росії опрацьовує рекомендації щодо розширення санкцій проти цілих секторів економіки РФ
Про це повідомила під час візиту до Вашингтона перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, пише Укрінформ.
"В Україні працює група Єрмак-Макфол, яка серед іншого розглядає, санкції, що мають запроваджуватися партнерами",- зазначила глава Мінекономіки України.
За її словами, до цього переліку входять обмеження проти Росії в цілих секторах: ІТ-сфері, підтримка санкцій проти ядерної енергетики, продажу золота, банківського сектору – зокрема, виключення РФ з FATF (групи країн з питань боротьби із фінансовими злочинами), а також у сферах видобутку та металургії.
Свириденко також підтвердила, що тема розширення санкцій проти РФ є одним із предметів обговорень під час її зустрічей у Вашингтоні.
- Відзначимо, що успішним прикладом санкцій проти Росії є обмеження щодо морської торгівлі. Відтак, падіння товарообігу у портах РФ становить від 50 до 90%.
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