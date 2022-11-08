Порти Росії потерпають від санкцій. Падіння товарообігу від 50 до 90%
Вантажообіг багатьох найбільших російських портів суттєво знизився цього року, а імпорт в Росію скоротився на 24%
Про це повідомляє німецький Інститут світової економіки.
Вантажообіг порту Санкт-Петербурга у жовтні становив менше 10% від рівня того ж місяця 2021 року. Вантажообіг Новоросійська знизився приблизно на 50%. Імпорт через порт Владивостока також скоротився, хоч і менш сильно, проте він не компенсує втрачену торгівлю між Європою та Росією.
На думку авторів доповіді, такі дані свідчать про те, що санкції щодо Росії чинять на неї вплив.
У червні-серпні щомісячний імпорт товарів до Росії з 57 країн, включаючи Китай та країни ЄС, був на 24% нижчим, ніж минулого року. Скорочення імпорту становило приблизно 4,5 млрд доларів на місяць.
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