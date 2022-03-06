Україна призупиняє експорт деяких продуктів, - постанова КМУ

Про це йдеться у постанові уряду №207 від 5 березня, опублікованій в неділю, - інформує Еспресо.TV.



Також Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п’ять позицій: ліцензуванню підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м’яса птиці, курячих яєць та олії.



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