Україна програла Польщі в серії булітів на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.



27 квітня Україна стартувала на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B. Наші хлопці перемогли Сербію з рахунком 7:0. У сьогоднішній зустрічі, в другому турі, українці поступились полякам в серії булітів (2:3).

30 квітня Україна зіграє з Японією. У дивізіоні 1B після двох матчів лідером таблиці є Японія з 6 балами, у поляків теж 6, а в України - 4. Естонці та серби набрали 0 очок.



Чемпіонат проходить у Польщі - місто Тихи.



Єдина перепустка до групи IA дістанеться переможцю чемпіонату світу в Тихи, а найслабша збірна потрапить до нижчого дивізіону ІІА.

26 квітня Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу 2023 року.

27 квітня у стартовому поєдинку ЧС з хокею збірна України розгромила Сербію у дивізіоні 1B.

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