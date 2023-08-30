"Україна пролунає в усіх куточках планети": на фестивалі Burning Man представлять унікальну скульптуру

Про це повідомив засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега.

"Цьогоріч у пустелі штату Невада на одній з найбільших мистецьких подій року – Burning Man буде представлена українська робота. Вона буде про країну і про кожного з нас. Вона оббита дошками так, як ми оббиваємо памʼятники, щоб уберегти їх від обстрілів. Але завтра ці дошки згорять, і у взаємодії з вогнем щось народиться. Щось, що пройшло крізь вогонь і стало сильнішим, аніж будь-коли до цього. Щось дуже схоже на Україну і кожного з нас", - написав він.

"Ця скульптура буде спалена першою на цьогорічному Burning Man. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю, чи колись до цього були скульптури, які через спалення народжувались, а не зникали... Я думаю, що завтра Україна пролунає в усіх куточках планети не з війною, а з мистецтвом", - додав Дейнега.

Довідка: Фестиваль Burning Man - щорічна восьмиденна подія, під час якої представлене незалежне мистецтво. Учасники фестивалю готують незвичайні костюми, які повинні здивувати інших людей. В останній день фестивалю традиційно спалюють дерев'яну статую людини. Цьогоріч він пройде з 27 серпня по 4 вересня в пустелі Блек-Рок у Неваді.