Україна представить об'єкт із протитанкових їжаків на фестивалі Burning Man

Про це інформують на сайті Куренівки.

Зазначають, що темою цьогорічного фестивалю є тварини. "Храм їжака" - це артоб'єкт з протитанкових їжаків. Усередині них розмістять історії загиблих воїнів.

"Ця гостра та візуально вражаюча інсталяція вшановує жертви різноманітної української творчої спільноти, які втратили життя під час війни, символізуючи захист, єдність і стійкість людського духу", - пише "Куренівка".

На сайті наголошують, що для українців протитанкові їжаки символізують захист і єдність. Так у перші дні повномасштабної війни вони створили тисячі таких їжаків, які складалися з трьох залізних двотаврових балок, зварених разом.

"Цією інсталяцією художники прагнуть висловити вдячність тим, хто загинув, захищаючи Батьківщину, і тим, хто продовжує стояти на варті. "Храм їжака" символізує надію та стійкість, нагадуючи нам, що людський дух може перемогти навіть у найтемніші часи", - наголосили в "Куренівці".

Фото: візуалізація: Ярослав Корець

Метою проєкту є збір коштів на машини швидкої допомоги та евакуації для українських військових. Поруч із об'єктом чергуватимуть медіатори, які розповідатимуть про його місію.

Також на сайті інформують, що до 20 липня кожен може надіслати фізичний артефакт, який би доповнив артоб'єкт "Храм їжака". Крім того, можна надіслати свою історію та фото, які будуть перекладені англійської і розміщені в "Храмі".

Автори інсталяції інформують, що всі історії та артефакти згорять на церемонії спалення Temple of the Heart. Вона відбудеться 3 вересня.

Голова "Спільноти бьонерів України" Ярослав Корець написав у фейсбуці, що ідея була на поверхні. За його словами, це спроба поєднати зовсім не військову парадигму учасників Burning Man з українським "повсякденням". Також це допоможе нагадати, що кожен день в Україні вмирають люди від гармат і ракет.

"Ми веземо на Burning Man наш біль і горе від людських втрат. Хочемо розповісти історії наших друзів з творчої спільноти, яких забрала війна. Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти… вони могли би бути з нами на Burning Man, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську агресію", - написав він.

Фестиваль Burning Man відбудеться з 27 серпня по 4 вересня в пустелі Блек-Рок у Неваді.

Над проєктом працювали автор і провідний художник Ярослав Корець, керівник виробництва Олександр Слободяник, керівник будівництва Міт Зінов'єв, архітектори Гриша Зотов і Кирил Цуман. До мистецької команди увійшли Лейла Жданова, Дмитро Павленко, Ігор Панченко, Анна Панченко, Іван Алексєєв, Микита Ващенко.

Довідково. Фестиваль Burning Man - щорічна восьмиденна подія, під час якої представлене незалежне мистецтво. Учасники фестивалю готують незвичайні костюми, які повинні здивувати інших людей. В останній день фестивалю традиційно спалюють дерев'яну статую людини.