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Україна просить ООН ввести спецмісію в Чорнобильську зону, - Верещук

27 березня, 2022 неділя
23:08
війна з Росією ЧАЕС

Україна вимагає від Радбезу ООН вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

"В контексті ядерної безпеки, безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ", - заявила вона.

Верещук підкреслила, що продовження мілітаризації зони відчуження та Чорнобильської АЕС становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції.

За її словами, таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним Європи.

"Окупанти ігнорують ці загрози та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції", - додала вона.

Раніше стало відомо, що у зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря

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ООН
ЧАЕС
Ірина Верещук
Чорнобильська АЕС
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