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Головна Культура Україна просить визнати спадщиною ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції

Україна просить визнати спадщиною ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції

3 липня, 2023 понедiлок
15:13
Культура писанкарство

Україна подала на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО писанки та кобзарсько-лірницькі традиції. Їх мають розглянути наступного року

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

"У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції", – йдеться у повідомленні.

У 2025 році планується розгляд номінації технології вишивки "білим по білому" з міста Решетилівки на Полтавщині.

Новини
Україна
ЮНЕСКО
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