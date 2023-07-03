Україна просить визнати спадщиною ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

"У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції", – йдеться у повідомленні.

У 2025 році планується розгляд номінації технології вишивки "білим по білому" з міста Решетилівки на Полтавщині.