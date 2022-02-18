Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 через два-три тижні, - МОЗ

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Ми вже його (пік захворюваності - ред.) проходимо, думаю, два-три тижні і ми вже будемо йти вниз, якщо не будуть додаткових непередбачуваних особливостей штаму коронавірусу", - сказав Ляшко.



Міністр додав, можна прогнозувати значне зменшення кількості випадків та госпіталізацій через COVID-19, якщо враховувати особливості штаму "Омікрон".



Він зазначив, що МОЗ аналізує ситуацію в Данії та Великій Британії, де рівень вакцинації значно вищий, ніж в Україні, та де поступово знімають карантинні обмеження.



"Ми будемо слідкувати, чи впливає скасування карантинних обмежень на збільшення кількості випадків і госпіталізацій. Оскільки основне завдання карантинних обмежень було не допустити колапсу системи охорони здоров’я. Зараз ми бачимо, що при такій кількості вакцинованих і такої агресивності штаму ризиків для системи охорони здоров’я немає", - сказав очільник МОЗ.



За його словами, в Україні має бути вакциновано не менше 70% дорослого населення, що дозволить обійтися без карантинних обмежень при сезонному зростанні захворюваності на ГРВІ.



"Наша мета - 70% дорослого населення повним курсом. І бустерна вакцинація для всіх, хто цього потребує. Це дозволить нам з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження при подальшому потенційному зростанні, яке прогнозується все ж таки, що хвилі ще будуть, зокрема, на жовтень-листопад 2022 року", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Ляшко повідомив, що Україна витратила 130 млрд грн на боротьбу з пандемією коронавірусу.