Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 через два-три тижні, - МОЗ
Очільник МОЗ Віктор Ляко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності на COVID-19, зниження очікується через два-три тижні
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми вже його (пік захворюваності - ред.) проходимо, думаю, два-три тижні і ми вже будемо йти вниз, якщо не будуть додаткових непередбачуваних особливостей штаму коронавірусу", - сказав Ляшко.
Міністр додав, можна прогнозувати значне зменшення кількості випадків та госпіталізацій через COVID-19, якщо враховувати особливості штаму "Омікрон".
Він зазначив, що МОЗ аналізує ситуацію в Данії та Великій Британії, де рівень вакцинації значно вищий, ніж в Україні, та де поступово знімають карантинні обмеження.
"Ми будемо слідкувати, чи впливає скасування карантинних обмежень на збільшення кількості випадків і госпіталізацій. Оскільки основне завдання карантинних обмежень було не допустити колапсу системи охорони здоров’я. Зараз ми бачимо, що при такій кількості вакцинованих і такої агресивності штаму ризиків для системи охорони здоров’я немає", - сказав очільник МОЗ.
За його словами, в Україні має бути вакциновано не менше 70% дорослого населення, що дозволить обійтися без карантинних обмежень при сезонному зростанні захворюваності на ГРВІ.
"Наша мета - 70% дорослого населення повним курсом. І бустерна вакцинація для всіх, хто цього потребує. Це дозволить нам з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження при подальшому потенційному зростанні, яке прогнозується все ж таки, що хвилі ще будуть, зокрема, на жовтень-листопад 2022 року", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, Ляшко повідомив, що Україна витратила 130 млрд грн на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе