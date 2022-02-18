Україна витратила 130 млрд грн на боротьбу з COVID-19, – Мінфін

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Укрінформ.



"В останні роки був безпрецидентний виклик боротьби з Covid-19. З яким ми успішно справляємось. З початку пандемії держава вже витратила на цю мету 130 млрд грн", - сказав Марченко.



Він зазначив, що тільки в цьому році на підтримку медичної галузі заплановано 233 млрд грн.

Нагадаємо, що у минулому 2021 році на боротьбу із COVID-19 із державного бюджету України виділили 46,4 млрд грн, майже половину цих коштів використали на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення.