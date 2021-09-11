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Україна - Росія: де та коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу

11 вересня, 2021 субота
08:00
Спорт

Сьогодні, 11 вересня, в 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу чоловіча збірна України зіграє проти Росії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща). 

Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою. 

Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія. 

Чемпіонат Європи з волейболу

1/8 фіналу

11 вересня

Україна - Росія

Гданськ, Польща

Початок о 18:25

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