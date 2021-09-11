Україна - Росія: де та коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу
Сьогодні, 11 вересня, в 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу чоловіча збірна України зіграє проти Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща).
Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою.
Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія.
Чемпіонат Європи з волейболу
1/8 фіналу
11 вересня
Україна - Росія
Гданськ, Польща
Початок о 18:25
Пряма трансляція на телеканалі XSport
- Нагадаємо, 8 вересня збірна України програла Польщі у 5-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
- 10 вересня збірна України з волейболу, якщо переможе в 1/8 фіналу ЧЄ Росію, отримає призові у вигляді 10 млн гривень.
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