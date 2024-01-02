Україна розірвала домовленості з СНД щодо співпраці командувачів прикордонними військами
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з рішення про створення ради командувачів прикордонними військами країн СНД
Про це свідчить відповідний документ №1/2024, який оприлюднено в офіційному інтернет-представництві президента України.
"Відповідно до п. 3 ч. 1 статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю вийти з рішення про створення ради командувачів прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві", - зазначено в указі.
Також Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України надіслати виконавчому комітету СНД відповідне повідомлення.
- 27 листопада 2023 року Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців.
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