Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
27 листопада, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, Україна вийшла з угоди та протоколу до неї між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись положеннями статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, він постановив:
- Вийти з Угоди між державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей, учиненої 14 лютого 1992 року в м. Мінську.
- Вийти з Протоколу до Угоди між державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей, учиненого 19 січня 1996 року в м. Москві.
- Також 12 січня Верховна Рада проголосувала за вихід ще з двох домовленостей з країнами СНД - про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності та про вихід з Конвенції щодо передачі осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
- 29 червня Україна вийшла з угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших державах, де велися бойові дії, укладеної в межах СНД.
- 21 липня стало відомо, що Україна вийшла з угоди про соцзахист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, укладеної в межах СНД.
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