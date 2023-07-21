Україна вийшла з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я у межах СНД
21 липня стало відомо, що Україна вийшла з угоди про соцзахист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, укладеної в межах СНД
Про це інформує представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
"Здійснено вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої 09.09.1994 у Москві", - написав Мельничук.
За даними представника Кабміну, Україна вийшла з протоколу про внесення змін та доповнень до угоди, укладеної 18.10.2011 у Санкт-Петербурзі, які були укладені в межах СНД.
Ця угода передбачала спільну роботу сторін над встановленням правил і основ для визнання статусу радіоактивно постраждалих осіб, наданням їм соціальної підтримки, оздоровленням і медичною допомогою, узгодженням методів виявлення зв’язку між хворобами, інвалідністю та наслідками радіаційних аварій, а також реалізацією заходів для спрощення роботи лікувальних чи інших закладів.
Крім того, за угодою сторони консультувалися та координували свої дії в межах міжнародного співробітництва та при отриманні міжнародної гуманітарної допомоги для радіоактивно постраждалих.
- Також 12 січня Верховна Рада проголосувала за вихід ще з двох домовленостей з країнами СНД - про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності та про вихід з Конвенції щодо передачі осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
- 29 червня Україна вийшла з угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших державах, де велися бойові дії, укладеної в межах СНД.
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