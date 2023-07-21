Про це інформує представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої 09.09.1994 у Москві", - написав Мельничук.

За даними представника Кабміну, Україна вийшла з протоколу про внесення змін та доповнень до угоди, укладеної 18.10.2011 у Санкт-Петербурзі, які були укладені в межах СНД.

Ця угода передбачала спільну роботу сторін над встановленням правил і основ для визнання статусу радіоактивно постраждалих осіб, наданням їм соціальної підтримки, оздоровленням і медичною допомогою, узгодженням методів виявлення зв’язку між хворобами, інвалідністю та наслідками радіаційних аварій, а також реалізацією заходів для спрощення роботи лікувальних чи інших закладів.

Крім того, за угодою сторони консультувалися та координували свої дії в межах міжнародного співробітництва та при отриманні міжнародної гуманітарної допомоги для радіоактивно постраждалих.