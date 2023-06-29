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Україна розірвала угоду про захист державних секретів з Білоруссю

29 червня, 2023 четвер
14:54
Війна з Росією Верховна Рада

Верховна рада у четвер, 29 червня, ухвалила законопроєкт про припинення дії угоди про взаємне забезпечення захисту державних секретів між Україною та Республікою Білорусь

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Рада підтримала закон №0197, який передбачає припинення двосторонньої угоди між Україною та Білоруссю, укладеної 19 лютого 2004 року та ратифікованої 19 жовтня 2005 року. 

У пояснювальній записці вказано, що відповідне рішення дозволить забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною Росією за підтримки Білорусі. 

"Враховуючи повномасштабну воєнну агресію Російської Федерації проти України, в умовах якої Республіка Білорусь підтримала країну-агресора (атаки з боку російських військ зазнав державний кордон України з території цієї країни), а також встановлені факти дискримінаційних та недружніх дій з боку Білорусі, співробітництво з цією країною в оборонній та безпековій сфері не вбачається доцільним", - наголошено в пояснювальній записці. 

  • 11 червня незалежна "Спільнота залізничників Білорусі" повідомила, що у проміжку часу з січня 2022 року до січня 2023 року Білорусь надала Росії понад 131 тисячу тон боєприпасів. Відправка до Росії боєприпасів з білоруських арсеналів зберігання триває й понині. 
Верховна Рада
Білорусь
ВРУ
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