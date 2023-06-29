Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Рада підтримала закон №0197, який передбачає припинення двосторонньої угоди між Україною та Білоруссю, укладеної 19 лютого 2004 року та ратифікованої 19 жовтня 2005 року.

У пояснювальній записці вказано, що відповідне рішення дозволить забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною Росією за підтримки Білорусі.

"Враховуючи повномасштабну воєнну агресію Російської Федерації проти України, в умовах якої Республіка Білорусь підтримала країну-агресора (атаки з боку російських військ зазнав державний кордон України з території цієї країни), а також встановлені факти дискримінаційних та недружніх дій з боку Білорусі, співробітництво з цією країною в оборонній та безпековій сфері не вбачається доцільним", - наголошено в пояснювальній записці.