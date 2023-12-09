Україна розслідує понад 3 тис. воєнних злочинів проти дітей, - генпрокурор

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. Це чітка геноцидна політика Росії, - сказав президент Володимир Зеленський у своїй вступній промові", - йдеться у повідомленні.

Костін розповів, що Україна впроваджує стандарти правосуддя, дружнього до дитини, яке покликане захистити її права та інтереси: "Разом із тим ми продовжуємо тісно співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Наша мета - забезпечити відповідальність злочинців на всіх рівнях - національному та міжнародному".

Генпрокурор також розповів про розвиток двостороннього та багатостороннього міжнародно-правового співробітництва і готовність передавати справи до держав на основі універсальної юрисдикції.