Україна розслідує понад 3 тис. воєнних злочинів проти дітей, - генпрокурор
Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що зараз в Україні розслідується 3440 воєнних злочинів проти дітей
Про це пише Офіс генпрокурора.
"Насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. Це чітка геноцидна політика Росії, - сказав президент Володимир Зеленський у своїй вступній промові", - йдеться у повідомленні.
Костін розповів, що Україна впроваджує стандарти правосуддя, дружнього до дитини, яке покликане захистити її права та інтереси: "Разом із тим ми продовжуємо тісно співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Наша мета - забезпечити відповідальність злочинців на всіх рівнях - національному та міжнародному".
Генпрокурор також розповів про розвиток двостороннього та багатостороннього міжнародно-правового співробітництва і готовність передавати справи до держав на основі універсальної юрисдикції.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
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