Україна рухається вперед у контрнаступі, а не зазнає поразки, - Кулеба

Про це він заявив у інтерв'ю CNN.

"Якби Україна програвала, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не провалюємося - ми йдемо вперед", - наголосив міністр.

За його словами, тим, хто критикує швидкість контрнаступу ЗСУ, варто подумати про солдатів, які воюють в основі.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Вас мало не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою - ти в запеклій боротьбі взяв клятий російський окоп. А потім ви читаєте, як хтось каже: "О, хлопці, ви занадто повільні"?" - сказав Кулеба.

Він також додав, що партнери України розуміють, що справи рухаються в правильному напрямку.

"Наші партнери, які нам допомагають, у тому числі США, вони розуміють, що справи рухаються в правильному напрямку. І вони розуміють, що ні трагедії, ні гальмування немає", - додав він.