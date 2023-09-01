Україна рухається вперед у контрнаступі, а не зазнає поразки, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український контрнаступ рухається у правильному напрямку
Про це він заявив у інтерв'ю CNN.
"Якби Україна програвала, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не провалюємося - ми йдемо вперед", - наголосив міністр.
За його словами, тим, хто критикує швидкість контрнаступу ЗСУ, варто подумати про солдатів, які воюють в основі.
"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Вас мало не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою - ти в запеклій боротьбі взяв клятий російський окоп. А потім ви читаєте, як хтось каже: "О, хлопці, ви занадто повільні"?" - сказав Кулеба.
Він також додав, що партнери України розуміють, що справи рухаються в правильному напрямку.
"Наші партнери, які нам допомагають, у тому числі США, вони розуміють, що справи рухаються в правильному напрямку. І вони розуміють, що ні трагедії, ні гальмування немає", - додав він.
- Станом на 1 вересня Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
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