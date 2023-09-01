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Війна з Росією: хроніка
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Українські воїни продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, тривають важкі бої

1 вересня, 2023 п'ятниця
09:22
Війна з Росією

Станом на 1 вересня Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка наші військові мали успіх, нині закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження по цілях армії РФ та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Також на Бахмутському напрямку ЗСУ наступають південніше міста Бахмут.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоєгорівки. Тривають важкі бої", - додають у пресслужбі.

Водночас і противник вів марні наступальні дії поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області. Унаслідок боїв російські війська зазнають значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці, намагаються переміщуватися та застосовують резерви.

  • Від початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила 263 490 військових, 4459 танків, 4421 БПЛА та 8613 бойових броньованих машин.
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