Українські воїни продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, тривають важкі бої

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка наші військові мали успіх, нині закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження по цілях армії РФ та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Також на Бахмутському напрямку ЗСУ наступають південніше міста Бахмут.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоєгорівки. Тривають важкі бої", - додають у пресслужбі.

Водночас і противник вів марні наступальні дії поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області. Унаслідок боїв російські війська зазнають значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці, намагаються переміщуватися та застосовують резерви.