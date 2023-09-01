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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, на фронті відбулося понад 25 боєзіткнень

1 вересня, 2023 п'ятниця
06:50
Війна з Росією ЗСУ

31 серпня росіяни безуспішно вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області й Новомихайлівки на Донеччині. Крім того, Сили оборони України продовжували стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки

Про це у ранковому зведенні 1 вересня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень на фронті.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Соснівка, Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Волфине, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Твердохлібове Луганської області та Роздолівка, Никифорівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожа армія завдала авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляла з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни завдали 44 авіаційних удари й здійснили 70 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних удари, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ завдали ударів по районах зосередження росіян та уразили 2 радіолокаційні станції 

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції окупантів.

  • 31 серпня повідомлялось, що українські військові продовжили наступ південніше міста Бахмут і закріплювались на досягнутих рубежах. Також на напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх.
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