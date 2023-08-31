Сили оборони наступають південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах

Про це 31 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка ЗСУ мали успіх. Воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Натомість росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої", - додали у повідомленні.