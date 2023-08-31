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Оновлено

ЗСУ ліквідували 610 окупантів, знищили 26 ракет та 31 артсистему, - Генштаб

31 серпня, 2023 четвер
07:56
Війна з Росією окупанти

Протягом 30 серпня російські військові намагалися наступати на трьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому. Проте успіху вони не мали. Сили оборони знищили 610 окупантів, 26 ворожих ракет та 31 артсистему

Про це 31 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 263 020 (+610) осіб
  • танків ‒ 4436 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8)
  • артилерійських систем – 5507 (+31)
  • РСЗВ – 734 (+1)
  • засобів ППО ‒ 500 (+0)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22)
  • крилатих ракет ‒ 1445 (+26)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 830 (+5)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Армія РФ безуспішно наступала на трьох напрямках

Про це  повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Черніговської області, Стара Гута, Гудове, Ободи, Хотінь, Володимирівка, Попівка Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Антонівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Новоукраїнка, Шахтарське, Благодатне, Нескучне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Токарівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти завдали 31 ракетний та 66 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби російська армія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131.

За добу ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони уразили станцію РЕБ та пункт управління ворога

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.

  • Раніше повідомлялося, що українські захисники відбили ворожі атаки у районі Старомайорського Донецької області.
Україна
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Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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