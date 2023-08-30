ЗСУ відбили атаки РФ у районі Старомайорського Донецької області, - зведення Генштабу

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 30 серпня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Чернігівської області, Мефодівка, Середина-Буда, Ворожба, Костянтинівка та Володимирівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області.

та напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Чернігівської області, Мефодівка, Середина-Буда, Ворожба, Костянтинівка та Володимирівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області. На Куп’янському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області. На Бахмутському напрямку РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Липівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Залізне Донецької області.

напрямку РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Липівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку терористи завдали артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Степове, Тоненьке, Сєверне, Карлівка Донецької області.

напрямку терористи завдали артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Степове, Тоненьке, Сєверне, Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Гостре, Антонівка, Єлизаветівка, Водяне Донецької області.

напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Гостре, Антонівка, Єлизаветівка, Водяне Донецької області. На Шахтарському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне, Рівнопіль, Зелене Поле Донецької області.

напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне, Рівнопіль, Зелене Поле Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Лугівське, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Лугівське, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Качкарівка, Козацьке, Ольгівка, Херсон, Софіївка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах Росії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та станцію РЕБ противника.