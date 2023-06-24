Україна - Румунія: де та коли дивитись другий матч молодіжки на Євро-2023
Сьогодні, 24 червня, збірна України зіграє проти Румунії на молодіжному Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.
Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.
Матчі відбудуться сьогодні, 24 червня.
Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
2-й тур
23 червня
Румунія - Україна
Трансляція - сайт "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного"
Початок о 19:00
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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