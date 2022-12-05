Україна створила рекордний запас дров, – Держлісагентство

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Підприємства Держлісагентства підготували рекордний запас дров. Станом на 1 грудня на наших складах зберігається понад 260 тис. куб. м паливної деревини. Запаси створені по всій Україні.

За словами Болеховця, у попередні тижні заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. куб. м дров.

Продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий обсяг палива передається військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", – зазначив голова Держлісагентства.

Також Державне агентство лісових ресурсів України запустило інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна придбати дрова онлайн.

Раніше в уряді закликали українців максимально економити енергоресурси, оскільки зима буде важкою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb