Україна створила рекордний запас дров, – Держлісагентство
Станом на початок грудня запаси паливної деревини створені по всій Україні
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
Підприємства Держлісагентства підготували рекордний запас дров. Станом на 1 грудня на наших складах зберігається понад 260 тис. куб. м паливної деревини. Запаси створені по всій Україні.
За словами Болеховця, у попередні тижні заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. куб. м дров.
Продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий обсяг палива передається військовим.
"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", – зазначив голова Держлісагентства.
Також Державне агентство лісових ресурсів України запустило інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна придбати дрова онлайн.
- Раніше в уряді закликали українців максимально економити енергоресурси, оскільки зима буде важкою.
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