Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль просить українців мінімізувати використання електро приладів - чайників, плит, інструментів, обігрівачів, кондиціонерів, духовок та прасок, кавоварок, пральних і посудомийних машин.

"Ми вдячні всім українцям, які вчора та позавчора ввечері свідомо зменшили споживання електроенергії. Сумарно економія склала 10%. Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - додає Шмигаль.

В опалювальний сезон споживачів закликають економити газ і вугілля.

"Це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє - 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму.

Не будемо прикрашати дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими", - наголосив Шмигаль.

З липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою від 19 липня 2022 року зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.

В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан зазначив, що Кабінет Міністрів зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами, Україна запровадить режим економії опалення, щоб пережити цю складну зиму.

Прем'єр-міністр України наголосив, що нині не підвищуватимуть тарифи на газ, опалення й електроенергію в країні.

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