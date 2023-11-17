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Україна та Ізраїль: історик Поліщук вважає, що країни стали конкурентами

17 листопада, 2023 п'ятниця
15:54
Світ ізраїль україна

Вадим Поліщук, історик та політичний оглядач, розкрив причини обережності та недовіри між двома країнами, які виявилися конкурентами за фінансування від США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не тільки серед правих, яких якраз представляє Нетаньяху (прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - ред.), а й минулий уряд, який складався переважно з лівих. Вони так само ставилися до України, скажімо, обережно. Висловлювали слова підтримки, але військової допомоги так і не дочекалися навіть за час їхнього керівництва. Ми бачимо, що Україна не завжди послідовно підтримує Ізраїль. Голосування в ООН, де визначали незаконним ізраїльське поселення Іудеї та Самарії (Територія Палестини, - ред.), Україна не те що не утрималася, а проголосувала за цю резолюцію і це Ізраїлю не дуже сподобалось. Тому в України з Ізраїлем ще довгий шлях знаходження якоїсь спільної мови", - вважає історик.

Оглядач наголосив, що у теперішній ситуації Україна та Ізраїль виявилися конкурентами, адже йдеться про виділення коштів від Сполучених Штатів Америки.

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"Синхронізації не відбулося. Республіканці більше підтримують Ізраїль, демократи - Україну і Байден спробував якось це вирівняти, щоб прийняти цю допомогу єдиним пакетом, проте чомусь цього не вийшло. Зараз грошей не отримали ані Україна, ані Ізраїль і всі сподівання лише на грудень, коли це питання знову буде піднято на конгресі", - пояснює Поліщук.

За його словами, дві країни опинилися в одному човні. 

"Дуже ускладнює те, що фактично серед західних правих сил Україна зараз вважається проєктом лівих, тому в країнах, де при владі праві політичні сили, зокрема республіканці, з острогою дивляться на Україну. Саме тому Україні треба у цьому напрямку працювати, залучаючи політиків старої формації, які вважаються ближчими до правої ідеї", - підсумував він.

  • 11 жовтня ізраїльське онлайн-видання Ynet повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль. А 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel заявило, що Зеленський може відвідати Ізраїль після 6 листопада.
  • Дипломат Валерій Чалий висловив думку, що візит Зеленського до Ізраїлю нині був би дуже доречним, бо обидві країни перебувають у ситуації самооборони й можуть допомогти одна одній.
Ізраїль
Війна з Росією
США
Економіка
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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