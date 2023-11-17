Україна та Ізраїль: історик Поліщук вважає, що країни стали конкурентами
Вадим Поліщук, історик та політичний оглядач, розкрив причини обережності та недовіри між двома країнами, які виявилися конкурентами за фінансування від США
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Не тільки серед правих, яких якраз представляє Нетаньяху (прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - ред.), а й минулий уряд, який складався переважно з лівих. Вони так само ставилися до України, скажімо, обережно. Висловлювали слова підтримки, але військової допомоги так і не дочекалися навіть за час їхнього керівництва. Ми бачимо, що Україна не завжди послідовно підтримує Ізраїль. Голосування в ООН, де визначали незаконним ізраїльське поселення Іудеї та Самарії (Територія Палестини, - ред.), Україна не те що не утрималася, а проголосувала за цю резолюцію і це Ізраїлю не дуже сподобалось. Тому в України з Ізраїлем ще довгий шлях знаходження якоїсь спільної мови", - вважає історик.
Оглядач наголосив, що у теперішній ситуації Україна та Ізраїль виявилися конкурентами, адже йдеться про виділення коштів від Сполучених Штатів Америки.
Читайте також: США потрібно визначитися, вони допомагають Україні чи імітують, - Фейгін
"Синхронізації не відбулося. Республіканці більше підтримують Ізраїль, демократи - Україну і Байден спробував якось це вирівняти, щоб прийняти цю допомогу єдиним пакетом, проте чомусь цього не вийшло. Зараз грошей не отримали ані Україна, ані Ізраїль і всі сподівання лише на грудень, коли це питання знову буде піднято на конгресі", - пояснює Поліщук.
За його словами, дві країни опинилися в одному човні.
"Дуже ускладнює те, що фактично серед західних правих сил Україна зараз вважається проєктом лівих, тому в країнах, де при владі праві політичні сили, зокрема республіканці, з острогою дивляться на Україну. Саме тому Україні треба у цьому напрямку працювати, залучаючи політиків старої формації, які вважаються ближчими до правої ідеї", - підсумував він.
- 11 жовтня ізраїльське онлайн-видання Ynet повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль. А 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel заявило, що Зеленський може відвідати Ізраїль після 6 листопада.
- Дипломат Валерій Чалий висловив думку, що візит Зеленського до Ізраїлю нині був би дуже доречним, бо обидві країни перебувають у ситуації самооборони й можуть допомогти одна одній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе