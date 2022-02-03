Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Відповідну угоду між урядами України та Туреччини підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

"Сьогодні відбулась історична подія, до якої Україна рухалась майже 20 років. Була підписана угода про вільну торгівлю з Туреччиною. За останні два роки це вже третя угода. Дві попередні були підписані з Великою Британією та Ізраїлем", - сказав Шмигаль.



Прем'єр-міністр розповів, що в майбутньому Україна підпише ще дев'ять таких угод. Він зазначив, що для підписання цього документу означає замикання Чорноморського регіону в однакових правилах з точки зору вільної торгівлі. Також вона надає значні переваги для українського бізнесу.



"Для України ця угода - це понад 10 млрд торгового обороту між Україною і Туреччиною вже в найближчі 5 років, це зростання на 300 млн щороку нашої взаємонї торгівлі, понад $370 млн щорічно економія на сплаті мита для українського бізнесу, це понад 10 тис. товарів, які будуть безмитно завозитись і продаватись на територію Туреччини", - сказав Шмигаль.



Він зауважив, що деякі домовленості можуть коригуватися перші два роки після підписання угоди. А перед її узгодженням усі питання обговорювались із представниками різних сфер бізнесу.



За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Товарообіг зросте на 38%.

Як повідомляла раніше перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, товарообіг між країнами зараз складає $7,3 млрд, з яких український експорт $4,1 млрд, імпорт - $3,2 млрд.



Нова угода передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій. Крім того, на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита. Також документ скасовує турецькі мита на промислову продукцію.



За словами Свириденко, Україна матиме покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції завдяки умовам нової угоди, а саме встановленню 0% мита на постачання Туреччиною зернових.



"Під час зустрічі ми розглянули кроки, які можливо зробити, щоб вивести до рівня $10 млрд наш торговий баланс, який минулого року продемонстрував ріст у 60% і сягнув цифри $7,5 млрд. Щиро вірю, що угода про вільну торгівлю, яка була щойно підписана, дозволить нам швидко досягти цієї мети", - сказав під час пресконференції Ердоган.



Водночас Зеленський зазначив, що підписання цієї угоди є історичним моментом і принесе обом країнам багато переваг і можливостей.

"Рівно 30 років тому Україна і Туреччина встановили дипломатичні відносини. Сьогодні вінцем трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія - наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі - це історичний момент... Це нові можливості для бізнесу, нові ринки, нові здобутки, нові прибутки, нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших держав і добробуту наших народів", - сказав Зеленський.

