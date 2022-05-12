Політичний стратег розповів про це в етері Еспресо.

"Можливо, я скажу не зовсім гарно, але Україна для американців - це хороша інвестиція. Росія хоче воювати не лише проти України, адже потім росіяни підуть на Молдову та решту Європи. Якщо РФ хоче далі створювати для всіх проблеми, надання грошей та зброї Україні є хорошою інвестицією. Щоб українці показали росіянам, що вони повинні лишатися всередині своєї країни", - зазначив Смарт.

Експерт додав, що Сполучені Штати Америки активно допомагають Україні, адже розуміють, що росіяни - воєнні злочинці міжнародного рівня, які чинять проти українців геноцид.

"Коли тільки почалася повномасштабна війна Росії проти України, Сполучені Штати дійсно боялися активно допомагати Україні. Але зараз американці втрачають цей страх. У США розуміють, що Росія в Україні не лише воює, а й чинить геноцид українців. Американці розуміють, що росіяни - міжнародні воєнні злочинці. Допомога Україні з боку США - це вже не про ризики. Тим більше, що Росія ніяк не може відповісти Сполученим Штатам на допомогу Україні. Не так важливо, що думає Путін. США допомагають Україні й допомагатимуть надалі", - зауважив Джейсон Джей Смарт.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який передбачає спрощену процедуру надання озброєння та закриття інших потреб для України.

Палата представників США схвалила пакет допомоги, що передбачає підтримку України на суму у $40 млрд. Документ передали для схвалення сенату, після чого його підпише президент Байден.

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