Україна фактично виступає за всю західну демокатію, - посол Естонії
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що перед Україною стоїть друга за величиною військова держава у світі - Росія, однак їй вдається утримувати весь європейський фронт
Про це передає видання ERR.
"Можлива збройна допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята у Києві. Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, має друзів навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу просто зараз", - сказав Кууск.
Посол підкреслив, що можлива передача Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та 122-міліметрових гаубиць виправдане, і це допоможе протистояти військовій агресії РФ та захистити кордони, в тому числі Європейського Союзу.
"Україна - країна, яка перебуває у стані війни і вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту в оборонний бюджет. Але все-таки, якщо ви зіткнулися з іншою країною у світі, яка воює з вами протягом восьми років, можна сказати, що кожен удар Javelin надзвичайно ефективний, він виконує свою роботу чесно і якісно. Україна зараз фактично виступає за всю західну демократію", - підкреслив Кууск.
- Нагадаємо, Міноборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці.
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