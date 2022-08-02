Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, - заступник міністра інфраструктури Найєм

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Що стосується вікна можливостей у 120 днів - ця угода передбачає можливість продовження. Що стосується ризиків і проблем, які виникають - найбільша проблема зараз для страхових компаній, які мають страхувати ці судна, які будуть йти від нас і до нас", - зазначив він.

Найєм повідомив, що Україна веде перемовини для того, щоб більше суден долучилося до експорту зерна.

"Ми з партнерами зараз ведемо переговори по всьому світу про те, щоб дозволяли суднам заходити в наші територіальні води і щоб заходили до наших портів, тому багато компаній-власників суден з великою пересторогою дивляться на можливість перевезення вантажів", - додав заступник міністра.

Він висловив сподівання, що це не зупинить рух вантажів з наших портів.

"Можливість їх вивезення - це успіх для глобальної продовольчої безпеки і велика основа для нашої економіки, яка потребує валютних надходжень", - підсумував Найєм.

1 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.