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Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, - заступник міністра інфраструктури Найєм

2 серпня, 2022 вiвторок
17:04
Економіка корабель зерно порт

Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, є певний страх у компаній-власників кораблів

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Що стосується вікна можливостей у 120 днів - ця угода передбачає можливість продовження. Що стосується ризиків і проблем, які виникають - найбільша проблема зараз для страхових компаній, які мають страхувати ці судна, які будуть йти від нас і до нас", - зазначив він.

Найєм повідомив, що Україна веде перемовини для того, щоб більше суден долучилося до експорту зерна.

"Ми з партнерами зараз ведемо переговори по всьому світу про те, щоб дозволяли суднам заходити в наші територіальні води і щоб заходили до наших портів, тому багато компаній-власників суден з великою пересторогою дивляться на можливість перевезення вантажів", - додав заступник міністра.

Він висловив сподівання, що це не зупинить рух вантажів з наших портів.

"Можливість їх вивезення - це успіх для глобальної продовольчої безпеки і велика основа для нашої економіки, яка потребує валютних надходжень", - підсумував Найєм.

  • 1 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

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Кабмін
Мустафа Найєм
зерно
експорт зерна
війна з Росією
зернові
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