Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, - заступник міністра інфраструктури Найєм
Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, є певний страх у компаній-власників кораблів
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Що стосується вікна можливостей у 120 днів - ця угода передбачає можливість продовження. Що стосується ризиків і проблем, які виникають - найбільша проблема зараз для страхових компаній, які мають страхувати ці судна, які будуть йти від нас і до нас", - зазначив він.
Найєм повідомив, що Україна веде перемовини для того, щоб більше суден долучилося до експорту зерна.
"Ми з партнерами зараз ведемо переговори по всьому світу про те, щоб дозволяли суднам заходити в наші територіальні води і щоб заходили до наших портів, тому багато компаній-власників суден з великою пересторогою дивляться на можливість перевезення вантажів", - додав заступник міністра.
Він висловив сподівання, що це не зупинить рух вантажів з наших портів.
"Можливість їх вивезення - це успіх для глобальної продовольчої безпеки і велика основа для нашої економіки, яка потребує валютних надходжень", - підсумував Найєм.
- 1 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.
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