Про це український омбудсмен повідомив у п'ятницю, 7 липня, під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права".

Лубінець зазначив, що Україна зверталася з такою ініціативою до кількох країн, зокрема Туреччини. Він закликав турецького колегу, аби країна офіційно взяла на себе функції держави-покровительки - нейтральної країни, яка не є стороною конфлікту і яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно з Женевськими конвенціями, оскільки Туреччина де-факто вже нею є.

"Коли громадяни України, маючи статус військовополонених, через процедуру репатріації приїхали на територію Туреччини й там перебувають - це вже функція держави-покровителя. Давайте юридично це закріпимо й у нас з'явиться додатковий механізм. Наприклад, тоді громадяни України будуть знати, що по отримання, наприклад, консульських послуг вони можуть звертатись до посольств Туреччини, і ви їм допомагатимете через звернення до наших дипломатів. Тобто там великий спектр функцій", - сказав Лубінець.

Він додав, що на роль держави-покровительки розглядають не лише Туреччину. До прикладу, перемовини проводили також зі Швейцарією, але їх блокує Росія.

"Ми цю роботу продовжуємо. На жаль, Росія навіть цю роботу блокує. Ми були вже на етапі 99% готовності Швейцарії, вона була б країною-покровителькою і тією країною, яка могла б надавати консульські послуги. Після того, як Швейцарія ввела санкції на російське золото, росіяни заблокували цю роботу. Не можу публічно зараз назвати ще декілька країн, з якими ми продовжуємо вести перемовини щодо отримання юридичного статусу держави-покровителя", - заявив Лубінець.

Довідка. Всеукраїнський правозахисний форум "Легіон права" відбувся в Києві 7 липня. Під час нього омбудсман України Дмитро Лубінець, правозахисники, представники громадських і міжнародних організацій говорили про напрацювання у захисті прав людини, визначили нагальні проблеми та шукали спільні й ефективні рішення. Серед учасників — і люди, чиї права були порушені. Також на заході обговорили деталі операційного плану до стратегії розвитку Офісу омбудсмана.