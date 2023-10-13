Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям
На кордоні України та невизнаної республіки Придністров'я (Молдова) знову відкрили пункт пропуску "Кучурган", але тільки для поїздів
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 10 жовтня.
Уряд скасував рішення про тимчасове закриття залізничного пункту пропуску "Кучурган" на кордоні з Придністров'ям. Тепер його відкрито як для пасажирського, так і для вантажного транспорту. Для автомобілів він, як і раніше, буде закритий.
Усі пункти пропуску на кордоні з Придністров'ям, Росією та Білоруссю було закрито рішенням уряду України від 26 лютого 2022 року.
На кордоні України з Придністров'ям – усього 5 пунктів пропуску.
- Україна укріпила кордон із Придністров'ям на випадок вторгнення звідти російських військ і звела там фортифікаційні споруди.
- В ОК "Південь" сказали, що висадка російського десанту в окупованому Придністров’ї неможлива, адже для цього загарбникам треба перетнути повітряний простір країн НАТО.
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