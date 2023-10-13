Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 10 жовтня.

Уряд скасував рішення про тимчасове закриття залізничного пункту пропуску "Кучурган" на кордоні з Придністров'ям. Тепер його відкрито як для пасажирського, так і для вантажного транспорту. Для автомобілів він, як і раніше, буде закритий.

Усі пункти пропуску на кордоні з Придністров'ям, Росією та Білоруссю було закрито рішенням уряду України від 26 лютого 2022 року.

На кордоні України з Придністров'ям – усього 5 пунктів пропуску.