Україна відмовляється від заочної форми навчання: Федоров розповів подробиці

Про це він написав у Telegram.

Федоров зазначив, що уряд затвердив проєкт закону, після ухвалення якого Верховною Радою в Україні буде скасовано заочну форму навчання.

Віцепрем'єр зауважив, що цей документ наблизить Україну до європейських стандартів освіти.

"Оптимізуємо вищу освіту та наближаємо до європейських стандартів. Тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони вибиратимуть, скільки вчитися, які саме предмети цікаві й навіть зможуть змінювати спеціальність після 1–2 років навчання", - написав він.

За словами Федорова, після ухвалення законопроєкту замість заочного та вечірнього навчання буде дистанційне, яке, на думку чиновника, є більш ефективним.

"Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта "для галочки", - написав він.

Також студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання. Це особливо актуально для тих, хто працює, зазначив Федоров. За задумом авторів законопроєкту, студенти зможуть пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох, або навпаки — здобути ступінь за 6 років.

Окрім того, студенти зможуть обрати спеціальність після першого або другого курсу навчання.

"У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі", - пояснив Федоров.