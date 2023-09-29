Раді запропонували скасувати заочну форму навчання у ЗВО

Відповідний документ уже перебуває на розгляді профільного комітету ВР.

Серед авторів проєкту закону – Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Наталя Піпа та інші.

Пропонується доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".

Це, на думку нардепів, дасть змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.