Раді запропонували скасувати заочну форму навчання у ЗВО
У Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого пропонують внести зміни до закону про вищу освіту й припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання у 2024 році
Відповідний документ уже перебуває на розгляді профільного комітету ВР.
Серед авторів проєкту закону – Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Наталя Піпа та інші.
Пропонується доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".
Це, на думку нардепів, дасть змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.
- На початку вересня у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе