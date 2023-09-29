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Раді запропонували скасувати заочну форму навчання у ЗВО

29 вересня, 2023 п'ятниця
16:37
Суспільство Верховна Рада

У Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого пропонують внести зміни до закону про вищу освіту й припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання у 2024 році

Відповідний документ уже перебуває на розгляді профільного комітету ВР.

Серед авторів проєкту закону – Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Наталя Піпа та інші.

Пропонується доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".

Це, на думку нардепів, дасть змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

  • На початку вересня у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації.
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