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Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС та безпечно зупинила реактор, - МАГАТЕ

13 вересня, 2022 вiвторок
02:01
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Україна відновила другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції, проте чотири основні зовнішні лінії не працюють

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Була відновлена друга резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. А іншу лінію – тримати в резерві", - повідомляє Агенство.

Ще одна подія, важлива для ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи, блок реактора, який був зупинений, тепер перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

"Зараз відновлена лінія 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення функціями безпеки, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

"Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами", – наголосив генеральний директор на Раді керуючих МАГАТЕ.

  • Нагадаємо, проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України

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ядерна безпека
Запорізька АЕС
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