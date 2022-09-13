Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Була відновлена друга резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. А іншу лінію – тримати в резерві", - повідомляє Агенство.

Ще одна подія, важлива для ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи, блок реактора, який був зупинений, тепер перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

"Зараз відновлена лінія 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення функціями безпеки, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

"Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами", – наголосив генеральний директор на Раді керуючих МАГАТЕ.

Нагадаємо, проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України

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