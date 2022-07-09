Україна відновлює річкові порти на Дунаї, щоб експортувати зерно

Про це пише The Guardian.

До повномасштабного вторгнення РФ порти на Дунаї використовували рідко, а деякі з них повністю занепали. Начальниця департаменту аграрної політики Одеської області Алла Стоянова наводить приклад Ренійського порту, який за часів Радянського Союзу був одним із найважливіших портів у регіоні, проте останнім часом його взагалі не використовували.

За її словами, у Чорному морі очікують понад 160 суден, щоб зайти в Сулинський канал, але його пропускна здатність за добу становить лише 5-6 суден.

На початку російського вторгнення силоси та порти на Одещині зберігали понад 25 мільйонів тонн зерна. Сьогодні 5 мільйонів з них експортовано альтернативними вуличними, залізничними та річковими шляхами.

"У березні нам вдалося експортувати 200 тис. тонн. У квітні 1,6 млн; у травні 1 млн. 743 тис. тонн; а в червні понад 2,5 млн тонн. Але цієї потужності все одно недостатньо, тому що зазвичай з нашими шістьма портами в Одеській області ми щомісяця експортували 5-6 млн тонн зерна", - сказала Стоянова.

За її словами, одна вантажівка може перевезти лише 25 тонн, а вагон поїзда — 60 тонн. Щоб завантажити еквівалент одного зерновоза, потрібно 2000 вантажівок.

"Усі ті довгі черги вантажівок і потягів, які ви можете побачити на кордоні, тому, що сусідні країни не в змозі управляти такою кількістю зерна від нас", - додала вона.

Видання зазначає, що попри плани України розширити свої річкові порти як мінімум двома новими силосами та спеціальними паркінгами для вантажівок, щоб швидше завантажувати зерновози, це лише екстрені заходи для відвантаження зерна. Українські чиновники усвідомлюють, що відкриття Чорноморського шляху є єдиним способом подолати глобальний голод.

"Правда в тому, що альтернативи морським портам немає. Ми повинні негайно їх розблокувати. Світ може знайти спосіб змусити Росію на це погодитися. Якщо, на жаль, ми щодня втрачаємо солдатів, які хоробро захищають нашу країну, є й інша статистика, наприклад, кожні 48 секунд одна людина в світі помирає від голоду", - сказала начальниця департаменту аграрної політики.

За даними ООН, кількість людей, що голодують у світі зросла на 150 мільйонів з початку пандемії Covid. Попереджають, продовольча криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, ризикує підштовхнути деякі країни до масового голоду.

Європейські залізниці хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна.

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