Україна відправила 100 рятувальників для боротьби із пожежами у Греції
Зведений загін українських рятувальників направили в Грецію для допомоги у ліквідації масштабних пожеж
Про це повідомляє прем'єр міністр України Денис Шмигаль.
"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами", - оголосив прем'єр.
Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проект протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.
"Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію", - заявив Шмигаль.
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