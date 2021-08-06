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Україна відправила 100 рятувальників для боротьби із пожежами у Греції

6 серпня, 2021 п'ятниця
17:59
Світ пожежі у Греції

Зведений загін українських рятувальників направили в Грецію для допомоги у ліквідації масштабних пожеж

Про це повідомляє прем'єр міністр України Денис Шмигаль.

"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами", - оголосив прем'єр.

Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проект протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.

"Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію", - заявив Шмигаль.

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