Україна відправила 40 миротворців на місію в ДР Конго
15 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відправлення миротворців в рамках Місії ООН до Демократичної республіки Конго
Відповідний указ оприлюднено на сайті президента, передає Еспресо.TV.
В указі зазначається, що президент Володимир Зеленський відправляє миротворчий контингент в центральноафриканську країну "вважаючи, що участь України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній республіці Конго відповідає національним інтересам держави, сприятиме підтриманню міжнародного миру та безпеки".
Указ підписано на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки".
"Направити для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - йдеться в документі.
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