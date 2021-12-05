Україна відправила до США супутник "Січ-2-30", який виведе на орбіту компанія SpaceX
Український супутник "Січ-2-30" відправився до США, де його 10 січня 2022 року виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX
Про це повідомляє Дніпровська митниця у facebook.
"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіка", – йдеться у повідомленні.
Супутник виготовлено дніпровським КБ "Південне", його запуск заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал, що у штаті Флорида.
У США проведуть підготовку супутника до запуску та стикування з ракетою-носієм.
Виводити на орбіту "Січ-2-30" буде ракета Falcon 9 компанії SpaceX.
Цей супутник збудували для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Крім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.
- Нагадаємо, у лютому 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних.
- Голова Держкосмосу Володимир Тафтай назвав ціну запуску компанією SpaceX українського супутника "Січ 2-30", яка складе $1,99 млн.
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