Україна відправила до США супутник "Січ-2-30", який виведе на орбіту компанія SpaceX

Про це повідомляє Дніпровська митниця у facebook.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіка", – йдеться у повідомленні.

Супутник виготовлено дніпровським КБ "Південне", його запуск заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал, що у штаті Флорида.

У США проведуть підготовку супутника до запуску та стикування з ракетою-носієм.

Виводити на орбіту "Січ-2-30" буде ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Цей супутник збудували для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Крім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.



Нагадаємо, у лютому 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних.

Голова Держкосмосу Володимир Тафтай назвав ціну запуску компанією SpaceX українського супутника "Січ 2-30", яка складе $1,99 млн.

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