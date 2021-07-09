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Україна відправила Венеційській комісії законопроєкт щодо перехідного періоду на Донбасі, - Резніков

9 липня, 2021 п'ятниця
22:28
війна з Росією Олексій Резніков

Україна надіслала до Венеційської комісії законопроєкт про перехідний період на Донбасі

Про це заявив віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, передає пресслужба Мінреінтеграції.

"Комісія отримала наш запит. Очікується, що експерти підготують проєкт висновку, який буде затверджен у жовтні 2021 року. Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян" - сказав Резніков.

Законопроєктом пропонується розподілення регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, розв’язання гуманітарних проблем, відновлення правосуддя тощо.

Документ пропонує:

  • запровадити елементи перехідної юстиції;
  • окреслити засади відновлення правосуддя;
  • встановити інститут конвалідації правочинів;
  • створити передумови для формування резервів службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;
  • визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

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перехід
Венеційська комісія
Олексій Резніков
деокупація
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