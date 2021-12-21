Україна виконала більше 61% зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом складає 61%
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні ми маємо понад 61% виконання всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію", - зазначила Стефанішина.
Віцепрем'єр зазначила, що Україна виконала цей обсяг зобов'язань через половину терміну, який передбачений угодою.
За словами Стефанішиної, протягом 2021 року Верховна Рада України прийняла понад 30 законопроєктів з різних секторальних питань.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Україна, Молдова та Грузія увійдуть до складу ЄС під час наступної хвилі розширення блоку.
- 20 грудня президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.
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