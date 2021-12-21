Україна виконала більше 61% зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, - Стефанішина

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Станом на сьогодні ми маємо понад 61% виконання всіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію", - зазначила Стефанішина.



Віцепрем'єр зазначила, що Україна виконала цей обсяг зобов'язань через половину терміну, який передбачений угодою.



За словами Стефанішиної, протягом 2021 року Верховна Рада України прийняла понад 30 законопроєктів з різних секторальних питань.



Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Україна, Молдова та Грузія увійдуть до складу ЄС під час наступної хвилі розширення блоку.

20 грудня президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.