"Україна воює так, як ніхто не очікував": Подоляк пояснив, чому РФ припиняє розмовляти ультиматумами

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.



Він зауважив, що в Росії, під час планування операції в Україні, думали, що вона буде дуже короткою, а наслідки для РФ не будуть відчутними.Та натомість вони отримали затяжну битву навколо багатьох міст України.



Крім цього, партнери України накладають на країну окупантів потужні санкції, які працюватимуть й надалі, навіть якщо їх скасують сьогодні.



"Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення, зрозумію, що ці рішення мають бути й в інтересах України. В переговорний процес вони входили з однією позицією, однак з урахуванням того, як воює сьогодні Україна, тепер вони проводять перемовини з іншої позиції", – заявив політик.



За його словами, Україна воює так, як ніхто не очікував, в тому числі й Західні партнери.

Нагадаємо, Подоляк також розповів, що переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.