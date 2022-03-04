"Україна воює так, як ніхто не очікував": Подоляк пояснив, чому РФ припиняє розмовляти ультиматумами
Росія зіткнулась з неочікуваним спротивом України у війні, яку розв'язав Путін. Тому РФ припиняє розмовляти ультиматумами
Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зауважив, що в Росії, під час планування операції в Україні, думали, що вона буде дуже короткою, а наслідки для РФ не будуть відчутними.Та натомість вони отримали затяжну битву навколо багатьох міст України.
Крім цього, партнери України накладають на країну окупантів потужні санкції, які працюватимуть й надалі, навіть якщо їх скасують сьогодні.
"Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення, зрозумію, що ці рішення мають бути й в інтересах України. В переговорний процес вони входили з однією позицією, однак з урахуванням того, як воює сьогодні Україна, тепер вони проводять перемовини з іншої позиції", – заявив політик.
За його словами, Україна воює так, як ніхто не очікував, в тому числі й Західні партнери.
- Нагадаємо, Подоляк також розповів, що переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.
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