Україна вперше транспортуватиме британську нафту

Про це повідомила пресслужба Укртранснафти.



Згідно з повідомленням, Укртранснафта вперше транспортуватиме нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Великобританія).



"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що нафтра транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук".



Відтак, додали у пресслужбі, Укртранснафта збільшила корзину сортів нафти, що транспортувалися нафтотранспортною системою України, до восьми. Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта транспортує сім сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend та Flotta Gold. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb